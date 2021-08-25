Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ısrarı! Quaresma devreye girdi
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Gedson Fernandes'i renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılarda bu transfer için vatandaşı Ricardo Quaresma devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.
GALATASARAY DA TALiP
Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi. Quaresma'nın büyük mesai harcadığı bu transferde Benfica'nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Bu oyuncuya siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip.
KAAN AYHAN OLMADI
Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı da isteyen siyah beyazlılar transferi olumlu sonuçlandıramadı. Sassuolo Yöneticileri Beşiktaşlı mevkidaşlarına milli stoper Kaan Ayhan için kesinlikle 7 milyon Euro'dan aşağı düşmeyeceklerini belirterek, Kartal'ın teklifini reddetti.
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