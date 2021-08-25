25 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Gedson Fernandes ısrarı! Quaresma devreye girdi

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Gedson Fernandes'i renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılarda bu transfer için vatandaşı Ricardo Quaresma devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ın Gedson Fernandes ısrarı! Quaresma devreye girdi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.08.2021

Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği oyuncular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah beyazlılar geçen sezon ikinci yarıda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için Benfica Kulübü ile yaptıkları görüşmelerde olumlu sonuç elde etti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ın Gedson Fernandes ısrarı! Quaresma devreye girdi

GALATASARAY DA TALiP

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma'nın da sürece dahil olması sayesinde Benfica cephesi ücret konusunda büyük oranda ikna edildi. Quaresma'nın büyük mesai harcadığı bu transferde Benfica'nın iki gün içinde kesin yanıt vermesi bekleniyor. Bu oyuncuya siyah beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ın Gedson Fernandes ısrarı! Quaresma devreye girdi

KAAN AYHAN OLMADI

Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı da isteyen siyah beyazlılar transferi olumlu sonuçlandıramadı. Sassuolo Yöneticileri Beşiktaşlı mevkidaşlarına milli stoper Kaan Ayhan için kesinlikle 7 milyon Euro'dan aşağı düşmeyeceklerini belirterek, Kartal'ın teklifini reddetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş Can Bozdoğan yorumu! Henüz çok erken Flaş Can Bozdoğan yorumu! "Henüz çok erken"
Stoper transferinde sürpriz! Beşiktaş’ın B Planı hazır Stoper transferinde sürpriz! Beşiktaş'ın B Planı hazır
Gurbetçi yıldız Beşiktaş’ta! Geliş tarihi belli oldu Gurbetçi yıldız Beşiktaş'ta! Geliş tarihi belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör