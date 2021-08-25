25 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Umut Meraş ve Kaan Ayhan transferi hakkında konuştu!

Çebi 2 ismi açıkladı! Temaslarımız devam ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Umut Meraş ve Kaan Ayhan transferleriyle ilgili olarak, "İsteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah beyazlıların ilgilendiği iki isim Umut Meraş ve Kaan Ayhan ile ilgili olarak; "Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Gedson Fernandes sözleri!

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