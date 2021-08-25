Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, Umut Meraş ve Kaan Ayhan transferleriyle ilgili olarak, "İsteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, siyah beyazlıların ilgilendiği iki isim Umut Meraş ve Kaan Ayhan ile ilgili olarak; "Umut Meraş ve Kaan Ayhan için isteğimiz ve temaslarımız devam ediyor. Gurur duyuyorum onlarla, iyiler ki bize bırakmıyorlar onları" şeklinde konuştu.

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