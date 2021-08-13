14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı haberleri | Kenan Karaman'dan 5 yıl sonra bir ilk! Talisca'nın ardından...

Kenan Karaman’dan 5 yıl sonra bir ilk! Talisca’nın ardından...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta yeni transfer Kenan Karaman, N'Koudou'nun attığı golde asist yaparak Anderson Talisca'nın ardından ilk maçında asist yapan ilk futbolcu oldu. (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılar, mücadelenin 9. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, golün asistini yeni transfer Kenan Karaman yaptı.

beIN SPORTS'un haberine göre milli futbolcu, Beşiktaş'ta Eylül 2016'da Anderson Talisca'nın ardından ilk maçında asist yapan ilk oyuncu oldu.

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