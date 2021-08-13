Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış golünü Kevin N'Koudou kaydetti!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. Son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada sezonun açılış golünü Kevin N'Koudou atarken, asist ise yeni transfer Kenan Karaman'dan geldi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış golünü Kevin N'Koudou kaydetti. Sezonun ilk asistini ise, Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman yaptı.

Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlarken, sezonun ilk golünü ise Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou kaydetti. Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın pasında şık bir hareketle Selim Ay'dan sıyrılan ve bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderen Kevin N'Koudou, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Golde asisti yapan siyah-beyazlıların yeni transferi Kenan Karaman da sezonun ilk asistine imza atan futbolcusu oldu.

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