14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış golünü Kevin N'Koudou kaydetti!

Sezon açılışını N’Koudou yaptı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu resmen başladı. Son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada sezonun açılış golünü Kevin N'Koudou atarken, asist ise yeni transfer Kenan Karaman'dan geldi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig 2021-2022 sezonunun açılış golünü Kevin N'Koudou kaydetti. Sezonun ilk asistini ise, Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman yaptı.

Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlarken, sezonun ilk golünü ise Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou kaydetti. Mücadelenin 9. dakikasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın pasında şık bir hareketle Selim Ay'dan sıyrılan ve bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderen Kevin N'Koudou, sezonun ilk golüne imza atan isim oldu. Golde asisti yapan siyah-beyazlıların yeni transferi Kenan Karaman da sezonun ilk asistine imza atan futbolcusu oldu.

Kartal taraftarına kavuştu! İşte tribünden kareler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler... Kartal'dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler...
Kartal’dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi
Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme... Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör