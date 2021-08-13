Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı. Beşiktaş'a, Rizespor karşısında galibiyeti getiren golleri N'Koudou, Atiba ve Larin kaydetti. (BJK spor haberleri)

2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.



Beşiktaş'ın golleri; 9. dakikada N'Koudou ve 52. dakikada Atiba ve 90+3'de Larin'den geldi.



Süper Lig'de 2. hafta Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına konuk olurken, Çaykur Rizespor sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR;



9. dakikada sağ kanatta topa buluşan Kenan Karaman, son çizgiye inmeden pasını ceza sahası içerisindeki Nkoudou'ya aktardı. Nkoudou'nun Selim Ay'dan sıyrılıp sağ çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0



24. dakikada Salih Uçan'ın rakip orta sahadan verdiği pasta sağ kanatta topla birlikte hareketlenen Rosier, ceza sahasına girmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Penaltı noktası yakınlarında topu alan Atiba'nın bekletmeden pasında Ghezzal'ın sağ çaprazdan sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.



41. dakikada sol kanatta Sabo'nun topuk pasında meşin yuvarlakla buluşan Alper Potuk'un ceza sahasına girip son çizgiye inerek ortaya çevirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



52'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. N'Koudou'nun pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Rosier, çizgiye inip yerden çevirdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Atiba'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



90+3'üncü dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Josef'in pasıyla rakip kaleye hareketlenen Gökhan Töre'nin şutunda kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu önünde bulan Larin'in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.





SÜPER LİG'İN İLK GOLÜ N'KOUDOU'DAN



Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk golünü Kevin N'Koudou kaydetti. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşmanın 9'uncu dakikasında N'Koudou takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fransız kanat oyuncusu, Süper Lig'de yeni sezonun ilk golünü ağlara gönderdi. N'Koudou'nun golünün asistini ise siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Kenan Karaman'dan geldi.





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