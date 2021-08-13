Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ta transfer döneminde kadroya dahil edilen Salih Uçan ve Kenan Karaman, ilk kez resmi bir maç görev yaptı. Diğer bir transfer Mehmet Topal ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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