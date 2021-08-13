14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Rizespor maçı haberleri: Beşiktaş'ta yeni transferler ilk 11'de

Beşiktaş’ta yeni transferler ilk 11’de
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta yeni transferler Salih Uçan ve Kenan Karaman, maça ilk 11'de başladı. Bir diğer yeni transfer Mehmet Topal ise yedek kulübesinde yer aldı. (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ta transfer döneminde kadroya dahil edilen Salih Uçan ve Kenan Karaman, ilk kez resmi bir maç görev yaptı. Diğer bir transfer Mehmet Topal ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

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