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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla 1.5 yıl aradan sonra taraftarına kavuştu!

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte 1.5 senenin ardından taraftarlarına kavuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 13.08.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 21:19
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla 1.5 yıl aradan sonra taraftarına kavuştu!

Süper Lig 2021-2022 sezonu Beşiktaş-Çaykur Rizespor ile başlarken, sezonun ilk seyircili maçı da oynandı. Vodafone Park'ın kapasitesinin yüzde 50'si dolarken, siyah-beyazlı takım tam 526 gün sonra taraftarıyla bir araya geldi.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla 1.5 yıl aradan sonra taraftarına kavuştu!

Son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada takımlarını destekleyen Beşiktaş taraftarları, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte tribünlere döndü.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla 1.5 yıl aradan sonra taraftarına kavuştu!

Dünyayı vuran salgında Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, Beşiktaş da bu tarihten tam 5 gün önce taraftarıyla bir araya gelmiş ve Ankaragücü karşısında 2-1 kazanmıştı.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla 1.5 yıl aradan sonra taraftarına kavuştu!

6 Mart 2020'de oynanan bu maçın ardından tribünler taraftarlara kapatılırken, alınan önlemlerle birlikte yeni sezon öncesinde stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyircinin maçlara gelmesi kararlaştırıldı ve Beşiktaş da 526 gün sonra taraftarına kavuştu.

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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla 1.5 yıl aradan sonra taraftarına kavuştu!

Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarıyla karşıladı. Taraftarlar ayrıca karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.

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