Ahmet Nur Çebi: Dışarıda yanıma gelen Alex'i soruyor!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferlerin yapılmadan önce konuşulmasının, kulübe zarar vereceğini belirterek, "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" dedi. (BJK transfer haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk ve kulübün 118'inci yılı kutlamasında, taraftarların 'Başkan bize Alex'i getir' tezahüratına karşılık, "Sevgili Beşiktaşlılar, transferlerle ilgili tabii ki bir süreç yaşanıyor. Biliyorum hepiniz transfer diyorsunuz ama transferler gizli yapılır, bittiği gün açıklanır. Transferin daha önce konuşulması kulübümüze zarar verir. Transfer konusunda bütün taraftarlarımızdan hoşgörü rica ediyorum" dedi.
Muğla'nın turizm merkezi Bodrum'da, Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından şampiyonluk ve kulübün 118'inci yıl kutlaması düzenlendi. Bodrum Marina'daki bir restoranda düzenlenen geceye Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Başkan Çebi, yaptığı konuşmada transferler için sabır istedi.
"TRANSFERİN DAHA ÖNCE KONUŞULMASI KULÜBÜMÜZE ZARAR VERİR"
Siyah-beyazlı taraftarlar, Çebi'nin konuşması sırasında Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alex Teixeira'yı kastederek, 'Başkan bize Alex'i getir' şeklinde tezahüratlarda bulundu. Çebi ise bu tezahüratlar karşısında, "Sevgili Beşiktaşlılar hepinizi burada görmek ayrı bir keyif. Şampiyon olduğumuz için bu geceyi kutladığınızı biliyorum. İnşallah seneye de yine burada aynı niyetle toplanırız. Transferler ile ilgili tabii ki bir süreç yaşanıyor. Ben dışarda gezerken dolaşırken bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyor. Adam yanıma gelip, 'Başkan Alex'den ne haber' diyor. Diyorum ki önce bir selam ver. Bir günaydın de. Biz de Alex'den aşağı değiliz. Biliyorum hepiniz transfer diyorsunuz ama transferler gizli yapılır, bittiği gün açıklanır. Transferin daha önce konuşulması kulübümüze zarar verir. Transfer konusunda bütün taraftarlarımızdan hoşgörü rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUKLAR BİRLİK VE BARABERLİK OLMADAN GELMİYOR"
Koronavirüs salgını nedeniyle taraftarların eğlenirken sosyal mesafeye dikkat etmelerini isteyen Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluklar ve başarılar... İki kupanın ardından kadınlarımızın aldığı kupa da benim için çok değerli ve önemli. Onun için buradaki kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca ne futbolcu ne de yönetici. Ancak hepimiz bir araya geldiğinde bunu başarabiliriz. Buradan bu başarıyı bizlere sağlayan başta Sergen Yalçın hocamıza, teknik kadromuza, yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Programa geciktiğim için sizlerden çok özür diliyorum. Bodrum'da gerçekten akıl almaz bir trafik var. Ben böyle bir şey görmedim. Konuşmamı, 'Şampiyon sensin, seneye de inşallah şampiyon olacaksın, sen taraftar, sen Beşiktaş'sın' diyerek bitiriyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" şeklinde konuştu.
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