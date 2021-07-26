Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
ISAAC MBENZA
Siyah- beyazlı kulübün 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Championship kulübü Huddersfield'a 3.5 milyon Euro teklif ettiği, İngiliz kulübünün ise fiyatı 4.5 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi.
SALOMON RANDON
Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Salomon Rondon, kulübü Dalian PRO ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor. Beşiktaş, oyuncunun bonservis problemini çözmesini bekliyor.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alex Teixeira'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki kulüpten de teklif alması transferi zora soktu. Sambacı'nın Dubai'de görüştüğü Al Nasr veya Al Duhail'den birisini seçmesi daha yüksek bir ihtimal.
DIEGO GODIN
Siyah beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak.
DANIELE RUGANI
Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Vida ve Welinton'u rahatlatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.
RADJA NAINGGOLAN
Inter forması giyen Belçikalı Nainggolan için devreye giren Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euro teklifte bulunmuştu. Kartal, teklifini yükseltti ve senelik 1.7 milyon euro önerdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...