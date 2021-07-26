Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan heyecanlandıran Diego Godin açıklaması!
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ta, stoper arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar, Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi istediği Diego Godin için girişimlerini sıklaştırdı. Yönetici Emre Kocadağ Diego Godin ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Kocadağ'ın taraftarları heyecanlandıran o sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın verdiği transfer listesinin ilk sırasında yer alan Diego Godin ile büyük ölçüde anlaştı. Uruguaylı futbolcuyu 2 yıldır takip ettiklerini belirten Yalçın "Benim sistemime uyan hem defansif hem de ofansif yönü var. Tecrübesiyle de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takıma önemli katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.
EMRE KOCADAĞ: BÜYÜK İHTİMALLE GODIN FORMAYI GİYECEK
Hürriyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılarda yönetici Emre Kocadağ, 2023 yılında Cagliari ile sözleşmesi bitecek olan deneyimli stoperin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını ve kendilerine olumlu yanıt verdiğini söyledi.
35 yaşındaki futbolcunun bonservisi için görüşmelerin devam ettiğini belirten Kocadağ "Godin gelmek için ısrarcı. Takımı ise bonservis ücretini asgariye indirmek için 2 gün süre istedi. Biz de haber bekliyoruz. Büyük ihtimalle Godin, Beşiktaş forması giyecek" dedi.
Ekonomik kriz yaşayan İtalyan ekibinin kadro maliyetini düşürmek ve sıkıntıların bir nebze hafifletmek için Godin'i göndermeye sıcak bakması transferde Kartal'ın elini güçlendiriyor.
Diego Godin kariyeri boyunca forma giydiği 585 karşılaşmada 36 gol attı ve 21 gol pası verdi. Uruguaylı futbolcu, milli takım formasıyla 146 maça çıkarken, 8 kez ağları havalandırdı. Sağ ayaklı stoper 1 kez Copa America'yı kazanırken, 2 kez de UEFA Kupası'nı havaya kaldırdı.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI!
Yıldız futbolcu kariyerinde Villarreal, Atletico Madrid ve Inter gibi önemli takımlarda görev yaptı. Atletico Madrid ile 389, Villarreal ile 116, Inter ile 36, Cagliari ile 28, Club Nacional'de ise 16 maça çıktı.
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