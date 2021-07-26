Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan heyecanlandıran Diego Godin açıklaması!

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI!

Yıldız futbolcu kariyerinde Villarreal, Atletico Madrid ve Inter gibi önemli takımlarda görev yaptı. Atletico Madrid ile 389, Villarreal ile 116, Inter ile 36, Cagliari ile 28, Club Nacional'de ise 16 maça çıktı.

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