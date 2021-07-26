26 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taraftarlarından Alex Teixeira'nın eşine: "Yenge come to Beşiktaş"

Beşiktaş taraftarlarından Teixeira'nın eşine: Come to Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.07.2021

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira, kısa bir süre önce gelen transfer tekliflerini menajeriyle görüşmek üzere Dubai'ye gitmişti. Brezilyalı ismin eşinin Dubai'den yaptığı paylaşımı Beşiktaş taraftarları yorum yağmuruna tuttu. Kısa süre içinde 100 bin yorum alan fotoğraf sosyal medyanın gündem konusu haline geldi. (BJK transfer haberi)

Siyah beyazlıların çok istediği yıldız isim Alex Teixeira, transfer görüşmeleri için Dubai'ye gitti. Brezilyalı yıldız ve eşi, Dubai'den sık sık paylaşım yapıyor. Teixeira gibi eşi Cristina da büyük ilgi gördü. Cristina'nın 10 saat içinde paylaştığı fotoğrafa akılalmaz sayıda yorum yağdı.

10 saatte 158 bin yorum alan Cristina'nın paylaşımları adeta 'Come to Beşiktaş' sloganıyla kitlendi. Josef de Souza da bu paylaşıma kalp emojisi bıraktı.



"KARARIMI AİLEMLE BİRLİKTE VERECEĞİM"

Arap takımlarından da teklif alan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dubai'ye gitmesinin ardından geçen hafta "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menajerimle görüşmek üzere Dubai'ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menajerim söyleyecektir" açıklamasını yapmıştı.

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