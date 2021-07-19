19 Temmuz 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Meighan Simmons'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan potaya takviye
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, son olarak Fransa'nın Charnay Basket Bourgogne SUD takımında oynayan ABD'li oyun kurucu Meighan Simmons ile sözleşme imzaladı. (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Charnay Basket Bourgogne SUD takımında forma giyen 29 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Meighan Simmons, geçen sezon Charnay Basket Bourgogne SUD takımında 14 lig maçında yakaladığı 16,7 sayı ortalamasıyla Fransa Ligi'nin en skorer ismi olmayı başardı.

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