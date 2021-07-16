Son dakika spor haberi: Beşiktaş mı Galatasaray mı? Rachid Ghezzal satrancı...
Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal, siyah beyazlılar ile kiralık olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Leicester City'nin yolunu tutmuştu. Beşiktaş yıldız futbolcunun bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken devreye Galatasaray da girdi ve iki ezeli rakip bu kez transferde karşı karşıya geldi. Cezayirli futbolcu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK GS haberleri)
İki ezeli rakip Galatasaray ve Beşiktaş, Ghezzal'ın peşinde. Kartal, geçen sezon çifte şampiyonluğa büyük katkı yapan 29 yaşındaki sağ kanadın menajeri Fazuli ile görüşmüş ve yıllık 2.2 milyon euro önermişti. Ancak Cimbom'un devreye girerek Fazuli ile temas kurması ve senelik 2.6 milyon euro teklif etmesi işleri karıştırdı.
MENAJERİ FİYAT YÜKSELTİYOR!
O andan itibaren iki dev rekabete girdi. Fotomaç'ın haberine göre; Fazuli fiyatı yükseltmek için iki kulüple de temaslarını sürdürürken, oyuncunun hangi takıma gideceği henüz netleşmiş değil. Her geçen dakika yeni hamleler gelirken, bir yandan da 1.82 boyundaki futbolcunun kulübü Leicester City ile pazarlıklar hızla devam ediyor. Heyecanlı bekleyiş sürüyor.
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