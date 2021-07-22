CENK TOSUN

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve ağır bir sakatlık daha geçiren Cenk Tosun'a Beşiktaş'tan flaş bir teklif geldi. Beşiktaş, bonservis problemini çözmesi halinde Cenk'e bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme garantisi verdi.