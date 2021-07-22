Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose... | Bjk haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Alex Teixeira, Miguel Borja, Willian Jose gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
RACHID GHEZZAL
Galatasaray ile Beşiktaş arasında Rachid Ghezzal savaşı devam ediyor. Ancak Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Cezayirli yıldıza resti çekti. Çebi, son teklifin geçerliliğini koruduğunu yineledi.
MERT GÜNOK
Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.
CENK TOSUN
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve ağır bir sakatlık daha geçiren Cenk Tosun'a Beşiktaş'tan flaş bir teklif geldi. Beşiktaş, bonservis problemini çözmesi halinde Cenk'e bonuslarla beraber yılda 1.5 milyon euro ödeme garantisi verdi.
MIGUEL BORJA
TyC Sports'un habere göre Beşiktaş, Borja'yı ikna etmeyi başardı. Ancak Palmeiras'a ikna edici bir bonservis sunulmadı. Yapılan değerlendirmelere göre Beşiktaş Borja'yı istiyor ama önceliği başka.
WILLIAN JOSE
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan 29 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlıların satın alma opsiyonu dahil 6 milyon euro teklif ettiği ancak kulübünün reddettiği öğrenildi. Beşiktaş, yeni teklif hazırlığında.
ALEX TEIXEIRA
Beşiktaş yönetimi, uzun bir süredir temas halinde olduğu Brezilyalı oyuncuyu ve ailesini ikna etmeye çalışırken, garanti ücret konusunda anlaşma sağlanmıştı. İmza parasına dair görüşmeler devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oyuncuya gelen teklif görüşmeleri tıkadı.
PABLO SARABIA
Siyah-beyazlılara son olarak Pablo Sarabia önerildi. PSG forması giyen İspanyol yıldızın menajeri Samira Samii'in siyah-beyazlı yöneticilerle temas kurduğu öğrenildi.
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