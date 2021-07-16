16 Temmuz 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira an meselesi! Transferde yeni formül

Beşiktaş'ta, Alex Teixeira transferi imza parası nedeniyle tıkanma noktasına gelmişti. Transfer, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni planı sonrası bitme aşamasına geldi. Siyah beyazlılar, imza parasında taksitlendirmeye giderek yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira an meselesi! Transferde yeni formül
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde maaş konusunda anlaşmış imza parası sorununu çözmeye çalışıyordu. Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş Yönetimi 1.5 milyon Euro'luk imza parasını taksitler halinde ödeme planı yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin imza parasına karşı olmasına rağmen taraftara Alex'i hediye etmek istemesi sebebiyle istisna tanımayı düşündüğü kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira an meselesi! Transferde yeni formül

Alex Teixeira transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncularından Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Alex Teixeira ile tatil fotoğraflarını paylaşmış ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce sonuçlanması için yönetime baskı yaptığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira an meselesi! Transferde yeni formül

Siyah-Beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için Sambacı yıldızın transferini bitirmeyi planlıyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

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