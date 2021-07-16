Alex Teixeira transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncularından Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Alex Teixeira ile tatil fotoğraflarını paylaşmış ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce sonuçlanması için yönetime baskı yaptığı bildirildi.