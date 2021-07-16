16 Temmuz 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Galatasaray Ezgjan Alioski ile anlaştı! İşte sözleşme detayları...

Cimbom sağ gösterip sol vurdu! Sözleşme detayları ortaya çıktı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar sol bek mevkisi için Patrick Van Aanholt ve Laywin Kurzawa ile görüşmelerini sürdürüyordu. Cimbom sağ gösterirken sol vurdu ve Trabzonspor'un da gündeminde olan Ezgjan Alioski'de mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Son olarak Patrick Van Aanholt ve Laywin Kurzawa ile görüşme halinde olan Galatasaray, sağ gösterirken sol vurdu ve Ezgjan Alioski ile anlaştı. Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı futbolcu son dönemde Trabzonspor'la anılıyordu. Ancak Kuzey Makedon oyuncunun, 2 milyon Euro maaş ve imza parası istemesi nedeni ile bu transferden vazgeçtiği iddia edildi. Buna karşılık yeniden devreye giren Galatasaray'ın transferi olumlu bir şekilde bitirdiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen Alioski'nin hangi şartlarda sarı-kırmızılı takıma imza attığı şimdilik bilinmiyor.

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