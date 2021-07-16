4. FORVET OLMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir diğer etken de 30 yaşındaki futbolcunun da Sevilla'dan ayrılmak istemesi... Çünkü kadrosunda Munir El Haddadi ve En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek. Kulübede oturmak istemeyen 1.88 boyundaki forvet bu nedenle tek talibi olan Beşiktaş'a sıcak bakıyor.