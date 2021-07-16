Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa çıkmaza girdi! Rota Luuk de Jong’a çevrildi
Beşiktaş'ta, forvet transferinde Diego Costa'nın bitmek bilmeyen talepleri sonrasında rota Hollandalı golcü Luuk de Jong'a döndü. Siyah-beyazlılar, Sevilla'ya kiralama teklifi yaptı. 30 yaşındaki santrfor için Kartal'ın elini güçlendiren sebepler de var. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kenan Karaman'la anlaşarak ilk forvet transferini yapan Beşiktaş, ikinci santrfor için uzun süredir Diego Costa ile görüşüyordu. Hatta İspanyol forvet ile büyük oranda el sıkışıldı. Ancak Costa'nın bitmek bilmeyen istekleri Beşiktaş yönetimini iyice bıktırdı ve rota tekrar Hollandalı forvet Luuk de Jong'a döndü.
Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlıların, oyuncunun kulübü Sevilla ile tekrar masaya oturup kiralama teklifini yineledikleri bildirildi. De Jong'un yıllık 2.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol kulübüne yarı yarıya maaş ödemesi teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonu teklif edildiği kaydedildi. Sevilla'nın De Jong için hiçbir teklif almaması transferde en büyük artı.
4. FORVET OLMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir diğer etken de 30 yaşındaki futbolcunun da Sevilla'dan ayrılmak istemesi... Çünkü kadrosunda Munir El Haddadi ve En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek. Kulübede oturmak istemeyen 1.88 boyundaki forvet bu nedenle tek talibi olan Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadroda görmek için rapor verdiği De Jong için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir. Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun hesaplarına 'Come to Beşiktaş' yorumu yapıyorlar. Kariyeri boyunca 494 resmi maçta krampon bağlayan Luuk De Jong 201 gol atarken, 104 de asist yaptı.
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