Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Diego Costa sözleri! "Görüşüyoruz"
Sezonu Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak. Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Diego Costa ile görüşüyoruz, şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz." şeklinde konuştu. Emre Kocadağ ayrıca transferde adı geçen birçok futbolcuyla ilgili de bilgi verdi. İşte tüm açıklamalar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sezonu çifte şampiyon ünvanıyla kapatan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Emre Kocadağ, transfer sürecinde adı geçen birçok futbolcuyla ilgili net konuştu.
İşte Kocadağ'ın o açıklamaları:
Ghezzal ve Rosier'in kalmasını istiyoruz. Önceliğimiz onlarla yola devam etmek. Rosier için kulübüyle görüşüyoruz, iyi noktaya geldik. Kendisi de kalmak istiyor. Ghezzal da kalmak istiyor. Bu transferler vakit alacaktır ama sabredeceğiz.
"SALİH UÇAN PAZARTESİ GÜNÜ KAMPA KATILACAK"
Salih Uçan pazartesi günü kampa katılacak. Atiba Hutchinson ile sözleşme imzalayacağız. Gökhan Töre ile sözleşme imzalamayı düşünüyoruz. Dorukhan Toköz kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini bize iletti. Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok.
"DZEKO'NUN OLMA İHTİMALİ YOK"
Üst düzey santrfor olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Şu an için daha olan bir şey yok tabii. Dzeko ile görüşmemiz normal. Dzeko, sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Şu an için olma ihtimali yok.
"FORVETE 2 TAKVİYE LAZIM"
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp. Forvete iki takviye yapmamız lazım. Alex Teixeira da Fernando da Beşiktaş forması giyebilecek düzeyde. Birinin bonservisi elinde, birinin sözleşmesi devam ediyor. Birini getirmek için uğraşacağız.
"DIEGO COSTA İLE İLGİLENİYORUZ"
Diego Costa ile görüşüyoruz, şartlarımıza uyarsa transfer etmek isteriz. Sörloth ile ilgilenmiyoruz, Kaan Ayhan'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Kenan Karaman transferi için belli bir noktaya geldik. Tyler Boyd için teklifler var, son kararı Sergen Yalçın verecek. Adem Ljajic'in 1 yıl daha sözleşmesi var.
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