30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a davet etti
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2020-2021 sezonuna damga vuran Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a davet etti. (BJK spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta gündem transfer... Siyah beyazlılarda öncelik Rosier ve Ghezzal'ın takımda tutulmasıydı. Kartal, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul'a çağırdı. Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.
Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacak. Ghezzal'la anlaşılması durumunda Leicester'a teklif yapılacak.
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