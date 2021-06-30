30 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a davet etti

Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a davet edildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 Giriş Tarihi: 30.06.2021

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2020-2021 sezonuna damga vuran Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a davet etti. (BJK spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta gündem transfer... Siyah beyazlılarda öncelik Rosier ve Ghezzal'ın takımda tutulmasıydı. Kartal, Cezayirli yıldızla ilgili flaş bir adım attı ve menajerini İstanbul'a çağırdı. Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın menajeriyle bir görüşme yapıp transferi noktalamak istiyor.

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anouir Fazuli önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşme yapacak. Ghezzal'la anlaşılması durumunda Leicester'a teklif yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın menajerini İstanbul'a davet etti

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