Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Diego Costa'da teklif artırdı! Yıldız golcüye yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ayrılığının ardından bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi klasında bir golcü almak isterken Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon Euro teklif etti. Teknik direktör Sergen Yalçın da bu transfer için olumlu yanıt verdi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta golcü operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşmaya varan siyah-beyazlılarda gözler tamamen transfere çevrildi. Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Kara-Kartal, alternatifli ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine dünyaca ünlü tanınmış bir yıldızla güçlendirmeyi amaçlayan yönetim, listedeki isimler için harekete geçti.

Edin Dzeko için teklifini yapan siyah-beyazlı kurmaylar, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan onay çıkmayınca transferde geri adım atmak zorunda kaldı.

Golcü çalışmalarını sürdüren yönetim, Sergen Yalçın'ın onay verdiği diğer bir yıldız olan Diego Costa'ya yeni bir teklif yaptı. Kara-Kartal, yıldız futbolcuya 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.

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