Son dakika spor haberi: Beşiktaş milli yıldızların peşinde! Kenan Karaman ve Kaan Ayhan harekatı başlıyor

Fotomaç'ın haberine göre; EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı forması giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için bastıran Beşiktaş, bu 2 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kaan için Sassuolo'ya teklifte bulunmaya hazırlanan yönetim, menajerler vasıtasıyla nabız yokladı. Önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle görüşecek olan Beşiktaş, Kaan Ayhan transferini bitirmek istiyor. Stoper ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve değeri 6 milyon euro civarında.