Son dakika spor haberi: Beşiktaş milli yıldızların peşinde! Kenan Karaman ve Kaan Ayhan harekatı başlıyor
Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, gelecek sezondan itibaren yürürlüğe girecek olan yabancı sınırı da ön planda tutuluyor. Önümüzdeki sezonlarda bu sıkıntıyı yaşamak istemeyen Beşiktaş, milli yıldızların transferini bitirecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Teknik Direktör Yalçın ile anlaşmaya varan Beşiktaş, transfer atağına da başladı. Alanya ile sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaşan siyah-beyazlılar, TFF'nin yabancı sayısını kademeli şekilde düşürecek olmasından dolayı Türk yıldızlara yöneldi.
Fotomaç'ın haberine göre; EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı forması giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman için bastıran Beşiktaş, bu 2 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Kaan için Sassuolo'ya teklifte bulunmaya hazırlanan yönetim, menajerler vasıtasıyla nabız yokladı. Önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle görüşecek olan Beşiktaş, Kaan Ayhan transferini bitirmek istiyor. Stoper ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve değeri 6 milyon euro civarında.
TURNUVANIN BİTMESİNİ BEKLİYORDU
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Milli oyuncu Kenan Karaman'ı da gündemine alan Beşiktaş, bu futbolcuya menajeri vasıtasıyla teklifte bulundu. Transfer görüşmesi için EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın bitmesini bekleyen Kenan Karaman, önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı ekiple masaya oturacak.
Sağ açık, sol açık ve forvet bölgelerinde forma giyebilen 27 yaşındaki Milli futbolcu, profesyönel kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi.
İTALYAN BASINI DA YAZDI
Öte yandan Beşiktaş-Kaan flörtü İtalya'da ciddi şekilde dile getirilmeye başladı. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, siyah-beyazlıların Kaan için kulübü Sassuolo ile görüştüğünü yazdı. İki tarafın birkaç gün içinde yeniden bir araya gelmek için sözleştiğini ifade etti. Kaan, geçen sezonun başında Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
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