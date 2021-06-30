30 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Ünlü gazeteci duyurdu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. 2021/2022 sezonunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılar, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kara Kartal ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın adı sık sık Fenerbahçe ile de anılan Edin Dzeko ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (Bjk spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Ünlü gazeteci duyurdu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Geride bıraktığımız sezonu çifte şampiyonlukla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmasının ardından gözler transfere çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Ünlü gazeteci duyurdu

Geçtiğimiz sezon Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar ile anlaşma sağlayamayan ve Kamerunlu oyuncunun Al Nasr'a transfer olmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Ünlü gazeteci duyurdu

Adı Diego Costa, Santos Borre, Aleksandar Mitrovic ve Hulk gibi isimlerle anılan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu öne sürülen Edin Dzeko'yu transfer etmek istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Ünlü gazeteci duyurdu

BEŞİKTAŞ DZEKO İÇİN ISRARCI

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; yönetimin, Boşnak forvetin transferi için ısrarcı olduğu ve girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Ünlü gazeteci duyurdu

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisi Mirsad Türkcan, geçtiğimiz haftalarda A Spor'a yaptığı açıklamada tecrübeli golcünün sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası! Ünlü gazeteci duyurdu

Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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