28 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber! Siyah beyazlıların itirazı reddedildi

CAS'tan Beşiktaş'a kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 Giriş Tarihi: 28.06.2021

UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

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UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15'lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS'a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın yaptığı itirazı reddetti.

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