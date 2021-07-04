04 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer listesini belirledi! Max Mayer, Eliaquim Mangala, Joao Mario...

Beşiktaş'tan '10 numara' transfer operasyonu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak istiyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Transferde gündeme son olarak, Max Mayer, Eliaquim Mangala, Joao Mario gibi isimler de geldi. İşte detaylar... (BJK haberleri)

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