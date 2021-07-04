04 Temmuz 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin belirsizliği sürüyor!

Larin belirsizliği sürüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Cyle Larin belirsizliği devam ediyor. Ülkesi adına forma giyecek Kanadalı'nın dönüşü ağustos ayını bulabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz sezonun en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan Cyle Larin'in takıma katılması ağustos ayını bulabilir.

Kanada Milli Takımı ile Gold Cup'ta mücadele edecek yıldız golcü, ülkesinin final oynaması durumunda ancak 1 Ağustos'tan sonra takıma katılabilecek.

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