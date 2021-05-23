23 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Tam 30 milyon Euro...

Beşiktaş'a Devler Ligi müjdesi! Tam 30 milyon Euro...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan 'a bir müjdeli haber de İngiltere'den geldi. İngiltere 'in 38. ve son haftasının tamamlanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi finalisti , sezonu 4. sırada tamamladı ve direkt katılım hakkı elde etti. Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlıların da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılması kesinleşti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İngiltere 'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve son haftada evinde Everton'ı 5-0 ile geçerek 86 puanla şampiyon olan Manchester City'nin ardından, gözler UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlara çevrilmişti. Son hafta maçları sonrası Manchester United, Liverpool ve , şampiyon Manchester City'nin ardından adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran ekipler oldu. Premier Lig'de Leicester City ise 5'inci sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Ligin son haftasında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek 74 puanla ligi 2'nci sırada tamamladı. Bu sezon zor dönemler geçiren ve son haftalarda vites yükselten Liverpool ise son maçında evinde Crystal Palace'ı 2-0 ile geçerek ligi 69 puanla 3'üncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı. 'ı yakından ilgilendiren maçta ise Chelsea deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu ve 67 puanla sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Evinde Tottenham'a 4-2 mağlup olan Leicester City ise 5'inci sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. UEFA Avrupa Ligi'ne giden bir diğer takım ise sezonu 6'ncı sırada tamamlayan West Ham oldu. Tottenham ise 7'nci sırada yer alarak önümüzdeki yıl UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

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Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili paylaşım geldi:

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şampiyonlar Ligi ve siyah-beyazlı kulübün logosuna yer verilerek, turnuvaya grup aşamasından katılacaklarının müjdesi verildi.

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