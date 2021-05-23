Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Tam 30 milyon Euro...
Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'a bir müjdeli haber de İngiltere'den geldi. İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasının tamamlanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi finalisti Chelsea, sezonu 4. sırada tamamladı ve direkt katılım hakkı elde etti. Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlıların da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılması kesinleşti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İngiltere Premier Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve son haftada evinde Everton'ı 5-0 ile geçerek 86 puanla şampiyon olan Manchester City'nin ardından, gözler UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlara çevrilmişti. Son hafta maçları sonrası Manchester United, Liverpool ve Chelsea, şampiyon Manchester City'nin ardından adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran ekipler oldu. Premier Lig'de Leicester City ise 5'inci sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.
Ligin son haftasında Manchester United, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup ederek 74 puanla ligi 2'nci sırada tamamladı. Bu sezon zor dönemler geçiren ve son haftalarda vites yükselten Liverpool ise son maçında evinde Crystal Palace'ı 2-0 ile geçerek ligi 69 puanla 3'üncü sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı. Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren maçta ise Chelsea deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu ve 67 puanla sezonu 4'üncü sırada tamamladı. Evinde Tottenham'a 4-2 mağlup olan Leicester City ise 5'inci sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. UEFA Avrupa Ligi'ne giden bir diğer takım ise sezonu 6'ncı sırada tamamlayan West Ham oldu. Tottenham ise 7'nci sırada yer alarak önümüzdeki yıl UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
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Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili paylaşım geldi:
Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şampiyonlar Ligi ve siyah-beyazlı kulübün logosuna yer verilerek, turnuvaya grup aşamasından katılacaklarının müjdesi verildi.
We're in.— 🏆 The Black Eagles 🏆 (@BesiktasEnglish) May 23, 2021
👋 @ChampionsLeague pic.twitter.com/W9OCWrUiKk
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