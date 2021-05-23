23 Mayıs 2021, Pazar
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Atiba açıklaması! Sözleşmesi uzatılacak mı?
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Icrypex sahasında Anadolu Efes'e 96-66 mağlup oldu. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi biten Atiba'yla ilgili de demeç veren Çebi, "Atiba canı istediği güne kadar burda kalır, sözleşme konuşmamıza gerek yok. Bir gün başkan adayı olursa seçimi de kaybedebiliriz" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.05.2021
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