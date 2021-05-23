Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Pahalı kadrolarla..."
2020-2021 sezonunu çifte şampiyon ünvanıyla kapatan Beşiktaş'ta Josef de Souza çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız eski takımı Fenerbahçe'ye de göndermere bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Fenerbahçe'de 3 yıl forma giymesinin ardından Arap yarımadasının yolunu tutan Josef de Souza, Al Ahli'den sonra geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a imza attı.
Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki en önemli maçlarda ortaya çıkan isim oldu. Orta sahanın dinamosu olan Josef, mücadeleci yapısının yanı sıra attığı kritik gollerle takımına büyük katkı verdi.
Josef de Souza, Sabah'a yaptığı açıklamada şampiyonluğun sırrının aile olmaktan geçtiğini söyledi ve eski takımı Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
İşte o sözler...
Göztepe maçında dökülen gözyaşlarının sebebi neydi?
"Oradaki gözyaşları tek maçlık ya da tek sezonluk değil. 10 senedir kazanamadığım bir şampiyonluk var. Maçın sonunda tüm o anlar film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bu sezon bazı zamanlar oldu ki şüphe ettik hepsinin boşalması bir rahatlamaydı."
"Oynadığım, tüm kulüplerde profesyonelce işimi yaptım. Gelirken burada da öyle olacağını biliyordum ama şöyle de bir şansım vardı. Tüm arkadaşlarım yardımcı oldu. Başarıya şartlanmış ve kenetlenmiş bir grupla oynadım. Hepsini tebrik ederim."
Beşiktaş taraftarı sana 'Joker' diyor. Bu sevgiyi nasıl açıklarsın?
"Mutlu ediyor. Lakabı sevdim. Bir röportajda şakayla karışık 'Gerçek joker Necip' demiştim. Daha fazla pozisyonda oynadığı için ama hoşuma gidiyor. Umarım taraftarlar aramızdaki bu ilişki uzun yıllar sürer."
Bundan sonraki hayalin, planın nedir?
Kazanmaya devam etmek. Bu kulübün de hedefleri her zaman bu. Türkiye'de büyük rakiplerimiz var hedef her zaman zirvede olmak.
Kupalar arka arkaya geldi, alışkanlık yapar mı?
Dünyanın en iyi hissiyatı umarım hiç kaybetmem. Umarım alışkanlık yapar. Daha çok çalışalım. Şimdi bu iki kupanın sevincini yaşayalım. Dinlenelim, zamanı gelince Süper Kupa'yı da alalım. O da bize yazar.
Vodafone Park'ta oynamak heyecanlandırıyor mu, orada neler hissediyorsun?
"Biraz önce hayalimi sorduğunuzda başarılı olmak zirvede olmak demiştim ya bu soruyla birlikte o hayale bir ekleme yapmak istiyorum. Vodafone Park'ta kendi taraftarımızın beni desteklediğini görmek istiyorum. Çünkü önceden buraya rakip olarak geldiğimde hep tepki gösteriyorlardı (Gülüyor). Şimdi hayalim, tamamen dolu tribünleri beni desteklerken görmek. Onların alkışları ve tezahüratlarıyla sahaya çıkmak."
Umutsuzluğa en çok kapıldığınız maç ya da an var mı?
"Kesinlikle Karagümrük maçı sonrası diyebilirim. 2-1 kaybettik ve son maçta kendi skorumuzdan ziyade Galatasaray'ın çok farklı kazanmaması gerekiyordu. Aksini düşünmek bile umutsuzluk için yeterliydi. Ama şükürler olsun ki bu olmadı."
Atiba ile çok benzeşiyorsunuz. Ona bakınca kendin için futbol ömrünün uzadığını söyleyebilir misin?
"Bunu yapabilmek için 5 senedir birlikte çalıştığım özel bir fizyoterapistim var. Atiba ile oynamak benim de vizyonumu geliştirdi. Her zaman en son noktaya kadar oynamak istediğimi söylüyordum. 38-39, ne kadar uzatabilirsem kariyerimi uzatmak isterim."
Şampiyonlar Ligi için nasıl bir öngörün var?
"Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Gruplar belli olduğunda, şanslı olup zor bir gruba düşmezsek iyi olur. Barcelona, Real Madrid ve PSG'nin olmadığı bir grupta üst tura çıkabiliriz.
JOSEF'TEN FENERBAHÇE GÖNDERMESİ!
"Futbolda her zaman iyi kadrolar kazanmıyor. Fenerbahçe'de 3 sene pahalı kadrolarla ve yıldız futbolcularla oynadım ama şampiyon olamadım. Bu sene biz burada aile inşa ettik. İyi oyuncularınız varsa, iyi karakterleriniz varsa ve aile olabiliyorsa başarı geliyor."
En iyi anlaştığın isim kim?
"Herkesle iyi anlaşıyorum. Dilden dolayı Welinton ve Montero ile daha çok konuşuyoruz. Atiba, bana çok yardımcı oldu. İngilizcem iyi olmamasına rağmen onunla güzel bir ilişkimiz oldu. Dorukhan olsun, Necip olsun diğer Türk arkadaşlarımız hepsi iyi. Bizim sırrımız herkesin herkesle iyi anlaşması."
"BURAK YILMAZ ÇOK BAŞARILI"
"De Bruyne çok iyi bir sezon geçiyor. Burak Yılmaz da çok iyi bir sezon geçiriyor ama çok zor tabi. Fransa'da müthiş işler yapıyor. Brezilya'da lig bittikten bir gün sonra federasyon ligin en iyilerini seçiyor. Türkiye'de de bunun yapılması lazım."
"SERGEN YALÇIN SÖZLERİ"
"Birçok hoca takıma çok fazla dokunuş yapabilir. Bununla da takımın yeteneklerini kısıtlayabilir. Sergen hoca bizim yeteneklerimizi kısıtlamadı. Gereksiz dokunuşlar yapmadı ve bize futbol oynama özgürlüğü verdi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig