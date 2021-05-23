Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe'ye gönderme! "Pahalı kadrolarla..."

En iyi anlaştığın isim kim?

"Herkesle iyi anlaşıyorum. Dilden dolayı Welinton ve Montero ile daha çok konuşuyoruz. Atiba, bana çok yardımcı oldu. İngilizcem iyi olmamasına rağmen onunla güzel bir ilişkimiz oldu. Dorukhan olsun, Necip olsun diğer Türk arkadaşlarımız hepsi iyi. Bizim sırrımız herkesin herkesle iyi anlaşması."