Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın yıllık 3 milyon euro istemesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun'un da Everton'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışını hızlandırdı.