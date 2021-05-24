24 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...

Son dakika Beşiktaş habeleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran Beşiktaş, forvete kaliteli bir isim arayışına girdi. Siyah Beyazlı ekip, geniş bir kadro kurmak istiyor. Portekiz Ligi'nin yıldızı Seferovic gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

ve şampiyonu santrfor mevkisine yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...

Yeni sezonda 'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren 'ın yıllık 3 milyon euro istemesi ve kiralık oynayan 'un da 'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...

SEFEROVIC HAMLESİ!
'ın haberine göre, birçok ismi listesine alan Kara-Kartal, aradığı ismi 'de buldu. , 'da forma giyen 'in peşine düştü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki asıllı İsviçreli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...

, bu sezon 'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten yıldız santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Seferovic sürprizi! Görüşmeler başladı...

Seferovic'in kulübü ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Yıldız golcünün Transfermarkt değeri 12.00 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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