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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Chelsea...

Beşiktaş'a müjdeli haber! Devler Ligi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan 'a bir müjdeli haber de İngiltere'den geldi. İngiltere 'in 38. ve son haftasının tamamlanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi finalisti , sezonu 4. sırada tamamladı ve direkt katılım hakkı elde etti. Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlıların da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılması kesinleşti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan 'a Devler Ligi müjdesi geldi.

Siyah beyazlılar, 'nin 'i 4. sırada bitirmesiyle, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılamayı garantiledi.

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