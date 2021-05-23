23 Mayıs 2021, Pazar
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Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi müjdesi! Chelsea...
Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'a bir müjdeli haber de İngiltere'den geldi. İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasının tamamlanmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi finalisti Chelsea, sezonu 4. sırada tamamladı ve direkt katılım hakkı elde etti. Bu gelişmeyle birlikte siyah-beyazlıların da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılması kesinleşti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'a Devler Ligi müjdesi geldi.
Siyah beyazlılar, Chelsea'nin Premier Lig'i 4. sırada bitirmesiyle, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılamayı garantiledi.
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