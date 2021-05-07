07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır!

Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

'in 40. haftasında lider deplasmanda 'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını ve ligin üst sıralamasını yakından ilgilendirecek karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar ve N'Koudou Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber! "Mensah..."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
Kartal'da derbi öncesi sakatlık şoku! Kartal'da derbi öncesi sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta kötü haber! 2 yıldız derbide yok Beşiktaş'ta kötü haber! 2 yıldız derbide yok
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör