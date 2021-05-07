Beşiktaş Galatasaray derbisine hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışını ve ligin üst sıralamasını yakından ilgilendirecek karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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