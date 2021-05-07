07 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber! "Mensah..."

Kartal'da derbi öncesi sakatlık şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Son dakika spor haberleri: yıldız futbolcusu ’ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ()

yıldız futbolcusu 'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın 'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
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