07 Mayıs 2021, Cuma
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İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Beşiktaş'a Galatasaray maçı öncesi kötü haber! "Mensah..."
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yıldız futbolcusu Bernard Mensah’ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş yıldız futbolcusu Bernard Mensah'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMA
Futbol Takımımızın 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Bernard Mensah'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde( biceps femoris) ödem tespit edilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmesinde, yaralanma ihtimali mevcut olduğundan teknik ekibimizin onayı doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılan Bernard Mensah'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
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