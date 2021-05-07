07 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar ve N'Koudou Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin N'Koudou'nun derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak iki futbolcunun son durumlarıyla ilgili bilgi verdi.
07.05.2021
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