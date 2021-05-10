Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah beyazlılarda bu maç öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, yıldız futbolcu Gökhan Töre sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 41. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi Gökhan Töre'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Gökhan Töre, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabaka öncesinde yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır.

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