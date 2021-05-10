10 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah beyazlılarda bu maç öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, yıldız futbolcu Gökhan Töre sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 41. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi Gökhan Töre'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
Futbolcumuz Gökhan Töre, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabaka öncesinde yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dev derbi! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig