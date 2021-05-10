10 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Fatih Karagümrük maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...

Kartal'a sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

Spor Toto 'in 41. haftasında 'ü konuk edecek. Siyah beyazlılarda bu maç öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Kulübü, 'in 41. haftasında oynayacağı maçı öncesi 'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Gökhan Töre, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabaka öncesinde yapılan risk analizinde, uyluk iç adalesinde yaralanma riski yüksek olduğu tespit edildiği için teknik ekibimizin onayı ile kadrodan çıkarılmıştır.

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