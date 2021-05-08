Beşiktaş'ta Galatasaray maçında savunma hattı değişmeyecek!

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek karşılaşmada lider Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda savunma hattı değişmeyecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu akşam oynanacak derbinin kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada Josef ile defansif güvenliği sağlayacak olan Yalçın, hücum hattını N'Koudou'nun durumuna göre şekillendirecek. Yalçın'ın maça Gökhan Töre ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve Larin'den oluşacak.

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