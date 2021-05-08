08 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Galatasaray maçında savunma hattı değişmeyecek!

Yalçın kararını verdi! Derbide savunma hattı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendirecek karşılaşmada lider deplasmanda 'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda savunma hattı değişmeyecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu akşam oynanacak derbinin kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını , , ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada ile defansif güvenliği sağlayacak olan Yalçın, hücum hattını N'Koudou'nun durumuna göre şekillendirecek. Yalçın'ın maça ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı ---Gökhan Töre ve 'den oluşacak.

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