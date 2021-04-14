Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın tarihinde olmadığı kadar finansal bir rahatlık içinde olduğunu söyleyen Çebi, Kulüpler Birliği'nden istifa eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hakemlerle ilgili açıklamasına da cevap verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin genel bir sorunu bu zemin. Bunun arkasında Kulüpler Birliği Başkanı olarak duracağım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Federasyonun da destek vereceğini hissediyorum. Erzurumspor saha zeminini yumuşatma konusunda gerekli hassasiyeti göstermedi.

Beşiktaş, tarihinde olmadığı kadar finansal rahatlık içerisinde. 6 ay boyunca maaş almayanların, son 1-2 ay içinde maaş almayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Pandemiden zarar gördük. Çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz"

ÇEBİ'DEN MUSTAFA CENGİZ'E CEVAP!

"Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Çünkü herhangi bir karar yok, icraat var. Kaybedilen maçlardan sonra hakemlerden gördükleri zararı dile getirmiştir Mustafa Cengiz, bir şey diyemiyorum. Zaman zaman biz de yapıyoruz. Sadece o değil, ondan daha fazla da biz mağduruz."

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