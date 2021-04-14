️ Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den zemin sözleri! "Gerekli hassasiyet gösterilmedi"

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaştı ve maçtan 4-2 galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar ayrıca bu karşılaşmada Cenk Tosun'u sakatlığa kurban etti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Erzurumspor Stadı'nın zeminiyle ilgili konuştu ve "Erzurumspor, maalesef statta zeminin yumuşatılmasıyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermedi." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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