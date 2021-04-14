14 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu. Eski takımı Fenerbahçe hakkında da çarpıcı ifadeler kullanan Brezilyalı oyuncu, "İlk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

'ın sezon başında 'den kadrosuna kattığı , bu sezonki performansı ve takımın gidişatı hakkkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'e konuşan Breziylalı orta saha oyuncusu, eski takımı 'yle ilgili de flaş sözler sarf etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

İşte Josef'in açıklamalarından satır başları:

Menajerime 'de hangi kulüp bir orta saha oyuncusu isterse onlara hazır olduğumu bildirmesini söylemiştim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım önümde çok daha farklı yollar açılabilirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, 'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden 'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Çok güzel geçen bir üç yıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"F.BAHÇE MAÇINDA HAYATIMI VERDİM"

'ta başlangıcın biraz zor olacağını biliyordum, ama tüm bunların değişmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Nitekim sahip olduğum karakteri gördüler. İlk maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Onların şerefine burada 'Joker de Souza' yazılı bir dövme yaptırdım. Bu, bana olan tüm şefkatleri için onları onurlandırmanın bir yoluydu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"BURADA BİR AİLE OLUŞTURDUK"

Birçok takımda birçok oyuncuyla çalıştım. Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Tecrübeli bir futbolcuyum. Takımdaki diğer tecrübeli oyuncularla birlikte havalanmaya başladığımızı gördüğümüzde duruma el koyuyoruz. Ayakların tekrar yere basmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ancak mütevazı olup sahada birbirimiz için koşarak sağlanabilir.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Takımda çok sayıda kaliteli oyuncu var. Bazıları fazla süre alamayabiliyor. Ama ben onların ne kadar kaliteli olduklarını biliyorum. Bu yüzden sık sık yanlarına gidip onlarla konuşuyorum. Takımdaki her bir oyuncunun bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

'de dördüncü senemi geçiriyorum ve henüz Türkçe konuşamıyorum. Burada tercümanlarla birlikte çalışıyoruz. Aklımız tamamen futbola odaklanmış durumda, ama Türkçeyi öğrenmem lâzım.

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