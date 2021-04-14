Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum.