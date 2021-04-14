Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza açıklamalarda bulundu. Eski takımı Fenerbahçe hakkında da çarpıcı ifadeler kullanan Brezilyalı oyuncu, "İlk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın sezon başında Al Ahli'den kadrosuna kattığı Josef de Souza, bu sezonki performansı ve takımın gidişatı hakkkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Breziylalı orta saha oyuncusu, eski takımı Fenerbahçe'yle ilgili de flaş sözler sarf etti.
Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Çok güzel geçen bir üç yıldı.
"F.BAHÇE MAÇINDA HAYATIMI VERDİM"
Beşiktaş'ta başlangıcın biraz zor olacağını biliyordum, ama tüm bunların değişmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Nitekim sahip olduğum karakteri gördüler. İlk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım.
Onların şerefine burada 'Joker de Souza' yazılı bir dövme yaptırdım. Bu, bana olan tüm şefkatleri için onları onurlandırmanın bir yoluydu.
"BURADA BİR AİLE OLUŞTURDUK"
Birçok takımda birçok oyuncuyla çalıştım. Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey.
Tecrübeli bir futbolcuyum. Takımdaki diğer tecrübeli oyuncularla birlikte havalanmaya başladığımızı gördüğümüzde duruma el koyuyoruz. Ayakların tekrar yere basmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu da ancak mütevazı olup sahada birbirimiz için koşarak sağlanabilir.
Takımda çok sayıda kaliteli oyuncu var. Bazıları fazla süre alamayabiliyor. Ama ben onların ne kadar kaliteli olduklarını biliyorum. Bu yüzden sık sık yanlarına gidip onlarla konuşuyorum. Takımdaki her bir oyuncunun bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz.
Türkiye'de dördüncü senemi geçiriyorum ve henüz Türkçe konuşamıyorum. Burada tercümanlarla birlikte çalışıyoruz. Aklımız tamamen futbola odaklanmış durumda, ama Türkçeyi öğrenmem lâzım.
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