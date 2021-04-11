Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir maç eksiği bulunan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda yer alan Beşiktaş, zirve yarışındaki bir diğer rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kritik maçtan zaferle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. 20. sırada bulunan BB Erzurumspor ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. İlk yarısı kıran kırana geçen mücadelede tam 4 gol oldu. Kara Kartal, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un golleriyle maçta iki kez öne geçerken, Erzurum temsilcisi Leo Schwechlen ve Emrah Başsan golleriyle rakibini yakaladı. Atılan 4 golün yanı sıra iki takımın kalecileri Jakub Szumski ve Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hatalar da maça damga vurdu. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. BB Erzurumspor ile Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk





SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

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