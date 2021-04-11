11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı CANLI

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı CANLI
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'in 34. haftasında hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede BB ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir maç eksiği bulunan ve en yakın rakibi 'nin 4 puan önünde lider konumda yer alan Beşiktaş, zirve yarışındaki bir diğer rakibi 'ın puan kaybettiği haftada kritik maçtan zaferle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. 20. sırada bulunan ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak üst sıraları zorlamayı amaçlıyor. İlk yarısı kıran kırana geçen mücadelede tam 4 gol oldu. Kara Kartal, ve 'un golleriyle maçta iki kez öne geçerken, Erzurum temsilcisi ve golleriyle rakibini yakaladı. Atılan 4 golün yanı sıra iki takımın kalecileri Jakub ve Destanoğlu'nun yaptığı hatalar da maça damga vurdu. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 34. haftasında BB ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. ile Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Erzurumspor: , Butko, Hasan, Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk, Aatıf, Emrah, El Kabir

Beşiktaş: , , Welinton, Vida, N'Sakala, , Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk


SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
BB Erzurumspor-Beşiktaş | CANLI BB Erzurumspor-Beşiktaş | CANLI
Beşiktaş'ta gerginlik var "Beşiktaş'ta gerginlik var"
Ersin'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon Ersin'in hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör