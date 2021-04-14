14 Nisan 2021, Çarşamba
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e cevap! "Onlardan daha mağduruz"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın tarihinde olmadığı kadar finansal bir rahatlık içinde olduğunu söyleyen Çebi, Kulüpler Birliği'nden istifa eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hakemlerle ilgili açıklamasına da cevap verdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
14.04.2021
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