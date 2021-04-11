11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kartal farkı açıyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda 'u 4-2 mağlup ederek puanını 70'e yükseltti. Siyah-beyazlılarda ayrıca 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Son dakika spor haberleri: 'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda 'u 4-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların gollerini; 10. dakikada , 26. dakikada , 66. dakikada Ghezzal ve 86. dakikada Gökhan Töre kaydetti.

Ev sahibi ekibin golleri ise 16. dakikada ve 39. dakikada 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 70 yaparken, 28 puanda kaldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada derinlemesine ceza sahasına gönderilen topu alan , sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Szumski'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan , ceza sahasına girmeden pasını Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen , kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

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18. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan içeri gönderdiği topa dokundu ancak kaleci gole izin vermedi.

26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren 'un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2.

40. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Sağ kanattan 'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

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50. dakikada sol kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışta, arka direkteki Hasan Hatipoğlu yükselerek topa kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada orta sahada topu alan Emrah Başsan, Ricardo Gomes'e pasını çıkardı. Gomes'in ceza sahası içinde rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta, top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

63. dakikada Da Costa rakip yarı sahasında sol kanattaki Emrah Başsan'a topu gönderdi. Topla ceza sahasına giren Emrah'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

66. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal, rakiplerinden sıyrılarak sert vurdu ve top ağlara gitti: 2-3.

69. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında arka tarafa açılan topu Cenk Ahmet Alkılıç ortaya çevirdi. Boumal'ın kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı.

86. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Necip Uysal'ın pasıyla kendi yarı alanından hızlı çıkan Nkoudou'dan topu alan Gökhan Töre'nin, sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-4.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 34. hafta)

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