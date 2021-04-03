10 Nisan 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 34. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi. Günün ilk maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. 16.00'da oynanan Rizespor-Trabzonspor karşılaşması ise 0-0 berabere bitti. Günün son mücadelesinde Galatasaray sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Giriş Tarihi: 03.04.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 20:59
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

21- DENİZLİSPOR: 26 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

20- BB ERZURUMSPOR: 28 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

19- GENÇLERBİRLİĞİ: 31 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

18- KAYSERİSPOR: 33 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 33. hafta

17- BAŞAKŞEHİR: 33 PUAN

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