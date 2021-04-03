10 Nisan 2021, Cumartesi
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 34. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı, bugün oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi. Günün ilk maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. 16.00'da oynanan Rizespor-Trabzonspor karşılaşması ise 0-0 berabere bitti. Günün son mücadelesinde Galatasaray sahasında Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
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