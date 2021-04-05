Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve en yakın takipçisi Galatasaray'ın kaybettiği haftaya fırsat tepti. Bu mücadelede Ersin Destanoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destan, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı. Thelin'in atışında sağına gelen topu çelen Destanoğlu, Nisan 2016'da Tolga Zengin'in Akhisarspor maçında kurtardığı penaltıdan bu yana bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

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