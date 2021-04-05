05 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu'ndan bir ilk!

Ersin’den bir ilk! Süper Lig'de...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu ve en yakın takipçisi Galatasaray'ın kaybettiği haftaya fırsat tepti. Bu mücadelede Ersin Destanoğlu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

'ın genç kalecisi Ersin Destan, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kurtardı. Thelin'in atışında sağına gelen topu çelen Destanoğlu, Nisan 2016'da 'in maçında kurtardığı penaltıdan bu yana bunu başaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.

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