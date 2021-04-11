11 Nisan 2021, Pazar
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BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında sakatlık şoku! Cenk Tosun oyuna devam edemedi
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun, BB Erzurumspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında Emrah Başsan ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Dizinden bir sakatlık geçiren Cenk, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle oyunu terk etti. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'un yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.
İşte o anlar:
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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