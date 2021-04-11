11 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında sakatlık şoku! Cenk Tosun oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta Cenk şoku! Sahayı sedyeyle terk etti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Son dakika spor haberleri... 'ın yıldız futbolcusu , maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

'in 34. haftasında deplasmanına konuk olan 'ta şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında ile yaşadığı ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Dizinden bir sakatlık geçiren Cenk, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle oyunu terk etti. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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