04 Nisan 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni lider Adem Ljajic olacak

Beşiktaş'ta yeni lider Ljajic
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.04.2021

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta cezalı 'ın yokluğunda hücumun lideri Adem Ljajic olacak.

Süper Lig'de lider , önemli eksikleri olduğu haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takımda cezalı Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi Adem Ljajic'in olacak.

Siyah-beyazlı futbolcuyu maça özel olarak hazırlayan teknik heyet, takımın ileri çıkışlarında kendisine büyük iş düşeceğini ve sahada çok aktif olması gerektiğini iletti. Bosna Hersek asıllı orta sahanın görevlendirilmesiyle birlikte teknik heyetin ilginç kararlarından biri de sağ kanat için oldu. Valentin Rosier'i öne çeken teknik direktör sağ bekte ise idmanlarda performansından memnun kaldığı 'a forma verecek.

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