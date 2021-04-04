Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni lider Adem Ljajic olacak
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta cezalı Rachid Ghezzal'ın yokluğunda hücumun lideri Adem Ljajic olacak.
Süper Lig'de lider Beşiktaş, önemli eksikleri olduğu haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takımda cezalı Ghezzal'ın yokluğunda hücumu organize etme görevi Adem Ljajic'in olacak.
Siyah-beyazlı futbolcuyu maça özel olarak hazırlayan teknik heyet, takımın ileri çıkışlarında kendisine büyük iş düşeceğini ve sahada çok aktif olması gerektiğini iletti. Bosna Hersek asıllı orta sahanın görevlendirilmesiyle birlikte teknik heyetin ilginç kararlarından biri de sağ kanat için oldu. Valentin Rosier'i öne çeken teknik direktör Sergen Yalçın sağ bekte ise idmanlarda performansından memnun kaldığı Necip Uysal'a forma verecek.
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