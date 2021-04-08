Son dakika Beşiktaş haberi: İngiltere Premier Lig'de Aboubakar sesleri yükseliyor! İşte o iddia...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla rakiplerine parmak ısırtan Vincent Aboubakar'ın, talipleri de bir yandan artıyor. Siyah beyazlı kulübün gelecek sezon da mutlaka takımda tutmak istediği yıldız isim için, özellikle İngiltere'den flaş iddialar da gelmeye devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar için transfer iddiası geldi. 29 yaşındaki Kamerunlu golcü, İngiliz basının iddiasına göre; West Ham United'ın yolunu tutacak. Geçtiğimiz yıllarda Newcastle'la adı anılan Abou'nun West Ham'ın niyetinin ciddi olduğu kaydedildi. Hızının, bitiriciliğinin ve pas yeteneğinin yüksek olduğu yazılan haberde Aboubakar'ın sezon sonunda İngiliz ekibine gideceği belirtildi. Siyah-beyazlılarda bu sezon 25'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 28 maçta forma giyen Abou, toplam 16 kez fileleri sarsmayı başardı.
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