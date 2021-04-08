08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: İngiltere Premier Lig'de Aboubakar sesleri yükseliyor! İşte o iddia...

Ada'da Aboubakar sesleri yükseliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla rakiplerine parmak ısırtan 'ın, talipleri de bir yandan artıyor. Siyah beyazlı kulübün gelecek sezon da mutlaka takımda tutmak istediği yıldız isim için, özellikle 'den flaş iddialar da gelmeye devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa ve maçlarını kaçıran için transfer iddiası geldi. 29 yaşındaki golcü, basının iddiasına göre; United'ın yolunu tutacak. Geçtiğimiz yıllarda 'la adı anılan Abou'nun West Ham'ın niyetinin ciddi olduğu kaydedildi. Hızının, bitiriciliğinin ve pas yeteneğinin yüksek olduğu yazılan haberde Aboubakar'ın sezon sonunda İngiliz ekibine gideceği belirtildi. Siyah-beyazlılarda bu sezon 25'i lig, 3'ü olmak üzere 28 maçta forma giyen Abou, toplam 16 kez fileleri sarsmayı başardı.

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