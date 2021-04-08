Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleye lig lideri olarak başlaya siyah beyazlılar, 3 puanı 3 golle alarak liderliğini garantiye almış oldu. Öte yandan usta yazarlar bu maçın ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
GÖRMEK VE ÇÖZMEK - REHA KAPSAL
Beşiktaş, son haftalardaki puan kaybını sahaya yansıtmadan yüksek bir enerjiyle maça başladı. İlk 25 dakikalık bölümde bir gol bulup 3 topu da direkten döndü. Özellikle de rakibin savunma ile orta sahası arasında çok rahat topla buluşup iyi organize oldu. Alanyaspor'un hatlar arasında fazla mesafe bırakmasından yararlandı. Dikine toplar atarak dominant bir oyun sergiledi.
Topun kaptırıldığı yerde de ön alan ve bölgesel baskılar uyguladılar ve rakip yarı alanda da fazla kaldılar. Bununla beraber ikinci topları (sahipsiz topları) çok çabuk kazanmaları, daha fazla topa sahip olmaları, hücum üretkenliğini artırdığı gibi fiziksel olarak da çok yıpranmamalarını sağladı.
Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı oyun gelgitleri yaşaması... Özellikle 1-0 önde olduğu zaman... Beşiktaş hücumda topu kaptırdığında savunma geçişlerindeki oyuncu eksikliği hissediliyor. Geniş alanda yakalandıkları için de rakip çok rahat pozisyon üretiyor. 1-0 gerideyken Alanya kırılma anlarında 3 tane net gol pozisyonu kaçırdı.
Cenk'in 51 gün sonra sahalara golle dönmesi önemliydi. Zaten santrfor olarak zeki ve sezgisi yüksek bir oyuncu... Attığı golle de özgüven sağladı ve takımın enerjisini yükseltti. Beşiktaş'ta son 2 maçta kaybedilen 5 puandan sonra bazı sıkıntılar oluşmuştu. Tabii ki eksik oyuncular da vardı. Yalnız Alanya karşısında tekrar puan kaybı yaşansaydı daha büyük krize girebilirdi.
Nasıl kaybedilen 5 puanda Sergen Yalçın'ı eleştirdiysek; teknik adam ve lider olarak da sıkıntılı süreçte oyuncuları mental ve de taktiksel olarak Alanya maçına iyi hazırladığını söyleyebiliriz. Doğru tespitler yapıp, sorunları 'görmesi ve çözmesi' gerekiyordu. Sergen Yalçın da bunu başarıyla yaptı, hem iyi futbol hem de farklı galibiyet geldi.
SÜPER NOVA! - TURGAY DEMİR
Lider Beşiktaş dün ligin en tehlikeli takımlarından Alanyaspor'u yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Kasımpaşa yenilgisi umutlanan rakiplere gözdağı vermek için bu maçı kazanmak şart kere şarttı.
Topu alışı, saklayışı, rakipten kurtarışı, oyunun yönünü değiştirmesi, beynini ayaklarına indirmişçesine topla her buluşmasındaki zerafet büyüleyiciydi… Adeta bir süper nova gibi patladı dün gece Ghezzal… Allah nazardan korusun.
Beşiktaş ilk dakika değil ilk saniyeden itibaren iyi başladı, kendi oyununu rakibine kabul ettirmeye çalıştı ve önde baskı uyguladı. Alanyaspor alışık olduğu üzere savunmadan hazırlık paslarıyla çıkmak isterken Siyah-Beyazlı oyuncular kontrollü baskılarla bunu engellediler. Üç top direkten dönmese maç çok daha erken kopardı.
Bunu söylerken Alanyaspor'un da hakkını yemeyelim. Kapanmadılar, iyi oynamayı hedeflediler. Üç net pozisyon da onlar kaçırdılar. Babacar'ın gününde olmaması onlar adına şanssızlıktı. Cenk Tosun'un üç yıl sonra İnönü'yü, Seba'nın doğum gününden bir gün sonra golle selamlaması anlamlıydı. Onun dışında Beşiktaş'ta herkes görevini yaptı.
Sonradan girenlerden Dorukhan görevini layıkıyla yaptı ve önümüzdeki haftalar için iyi sinyaller verdi. N'Koudou ona keza, attığı gol maçı tam anlamıyla bitirdi. Beşiktaş emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Tosun Paşa da devrede. Şimdi Seferoğulları ve Tellioğulları düşünsün!
SİHİRBAZ - SİNAN VARDAR
Beşiktaş dün Alanyaspor karşısında ligin en önemli maçlarından birine çıkarken şampiyonluk yolunda çok ama çok önemli 3 puanı haznesine yazdırdı. Dünkü galibiyet aslında 3 puandan da fazlasıydı. Kasımpaşa karşısında hakem engeline takılan Siyah-Beyazlı takım, 90 dakika boyunca gösterdiği performansla şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koydu.
Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Rachid Ghezzal'di. Hani son dakikada transfer edilen, 'futbolu unuttu' denilerek transferi eleştirilen Rachid Ghezzal dün sahada futbol şov yaptı. Bu adam futbolcu değil bir sihirbaz....
Cezayirli yıldız oyunun daha 1. dakikasında öyle bir şut attı ki, top direkten dönerken 'bu şov devam' edecek dedim içimden. Öyle de oldu... Öyle milimetrik paslar attı ki resital tadındaydı.
Attığı golde yaptığı plase uzun yıllar konuşacak güzellikteydi. Atiba iki golde de nefis asistler yaparken yine yüreğini sahaya koydu. 3-4 gündür Beşiktaş'ı soran dostlarıma 'Aboubakar ve Cenk oynamazsa forvette Atiba oynar" oynar demiştim. Bana gülenler de oldu ama işte Atiba, işte nefis iki gol pası...
Beşiktaş bir haftanın ardından yine fabrika ayarlarına döndü. Cenk Tosun gibi golcünün takım için ne kadar önemli olduğu görülürken Welinton savunmada kaç top kesti; sayamadım. Oyuna son 20 dakikada giren N'Koudou da kontrataklarda takım için büyük güç.. Beşiktaş tartışmasız şampiyonluğun en önemli favorisi...
Beşiktaş'ta tek eleştirebileceğim isim öncelikli görevi markaj yapmak olan N'Sakala'nın sahada abuk subuk işlere dalması... Alanyaspor oyunu çirkinleştirmeden oynadı. Efecan ve Caulker'ın eksikliklerini çok aradılar. Hakem Ümit Öztürk başarılı bir maç yönetti. Eyyamsız maç yönetmek bu kadar zor değilmiş değil mi Halil Umut Meler?
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