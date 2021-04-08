Nasıl kaybedilen 5 puanda Sergen Yalçın'ı eleştirdiysek; teknik adam ve lider olarak da sıkıntılı süreçte oyuncuları mental ve de taktiksel olarak Alanya maçına iyi hazırladığını söyleyebiliriz. Doğru tespitler yapıp, sorunları 'görmesi ve çözmesi' gerekiyordu. Sergen Yalçın da bunu başarıyla yaptı, hem iyi futbol hem de farklı galibiyet geldi.