08 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Mücadeleye lig lideri olarak başlaya siyah beyazlılar, 3 puanı 3 golle alarak liderliğini garantiye almış oldu. Öte yandan usta yazarlar bu maçın ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

GÖRMEK VE ÇÖZMEK - REHA KAPSAL

, son haftalardaki puan kaybını sahaya yansıtmadan yüksek bir enerjiyle maça başladı. İlk 25 dakikalık bölümde bir gol bulup 3 topu da direkten döndü. Özellikle de rakibin savunma ile orta sahası arasında çok rahat topla buluşup iyi organize oldu. 'un hatlar arasında fazla mesafe bırakmasından yararlandı. Dikine toplar atarak dominant bir oyun sergiledi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Topun kaptırıldığı yerde de ön alan ve bölgesel baskılar uyguladılar ve rakip yarı alanda da fazla kaldılar. Bununla beraber ikinci topları (sahipsiz topları) çok çabuk kazanmaları, daha fazla topa sahip olmaları, hücum üretkenliğini artırdığı gibi fiziksel olarak da çok yıpranmamalarını sağladı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

'ın en büyük sıkıntısı oyun gelgitleri yaşaması... Özellikle 1-0 önde olduğu zaman... Beşiktaş hücumda topu kaptırdığında savunma geçişlerindeki oyuncu eksikliği hissediliyor. Geniş alanda yakalandıkları için de rakip çok rahat pozisyon üretiyor. 1-0 gerideyken kırılma anlarında 3 tane net gol pozisyonu kaçırdı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Tabii ki böyle maçlarda 1-0 tehlikeli skordur. İlk yarı bir topu direkten dönen 'ın ikinci yarı aynı yer ve mesafede büyük rahatlıkla ikinci golü bulması 'ı rahatlattı. Arkasından da Beşiktaş'ın hızlı çıktığı anda N'Koudou'nun geniş alanda attığı gol maçın kopmasını sağladı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

'in 51 gün sonra sahalara golle dönmesi önemliydi. Zaten santrfor olarak zeki ve sezgisi yüksek bir oyuncu... Attığı golle de özgüven sağladı ve takımın enerjisini yükseltti. 'ta son 2 maçta kaybedilen 5 puandan sonra bazı sıkıntılar oluşmuştu. Tabii ki eksik oyuncular da vardı. Yalnız karşısında tekrar puan kaybı yaşansaydı daha büyük krize girebilirdi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Nasıl kaybedilen 5 puanda Sergen Yalçın'ı eleştirdiysek; teknik adam ve lider olarak da sıkıntılı süreçte oyuncuları mental ve de taktiksel olarak maçına iyi hazırladığını söyleyebiliriz. Doğru tespitler yapıp, sorunları 'görmesi ve çözmesi' gerekiyordu. Sergen Yalçın da bunu başarıyla yaptı, hem iyi futbol hem de farklı galibiyet geldi.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

SÜPER NOVA! - TURGAY DEMİR

Lider dün ligin en tehlikeli takımlarından 'u yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Kasımpaşa yenilgisi umutlanan rakiplere gözdağı vermek için bu maçı kazanmak şart kere şarttı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

'ın galibiyetiyle birlikte gerçek bir yıldız oyuncu izlemenin de keyfini yaşadık.. Müthiş tekniği ile göz kamaştıran maçın hemen başında direğe takılırken ardından denemelerden vazgeçmedi ve muhteşem bir gol attı. Ancak attığı golden daha önemlisi maç boyu yaptıklarıydı…

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Topu alışı, saklayışı, rakipten kurtarışı, oyunun yönünü değiştirmesi, beynini ayaklarına indirmişçesine topla her buluşmasındaki zerafet büyüleyiciydi… Adeta bir süper nova gibi patladı dün gece … Allah nazardan korusun.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

ilk dakika değil ilk saniyeden itibaren iyi başladı, kendi oyununu rakibine kabul ettirmeye çalıştı ve önde baskı uyguladı. alışık olduğu üzere savunmadan hazırlık paslarıyla çıkmak isterken Siyah-Beyazlı oyuncular kontrollü baskılarla bunu engellediler. Üç top direkten dönmese maç çok daha erken kopardı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Bunu söylerken 'un da hakkını yemeyelim. Kapanmadılar, iyi oynamayı hedeflediler. Üç net pozisyon da onlar kaçırdılar. Babacar'ın gününde olmaması onlar adına şanssızlıktı. Tosun'un üç yıl sonra İnönü'yü, Seba'nın doğum gününden bir gün sonra golle selamlaması anlamlıydı. Onun dışında 'ta herkes görevini yaptı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Sonradan girenlerden Dorukhan görevini layıkıyla yaptı ve önümüzdeki haftalar için iyi sinyaller verdi. N'Koudou ona keza, attığı gol maçı tam anlamıyla bitirdi. emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Tosun Paşa da devrede. Şimdi Seferoğulları ve Tellioğulları düşünsün!

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

SİHİRBAZ - SİNAN VARDAR

dün karşısında ligin en önemli maçlarından birine çıkarken şampiyonluk yolunda çok ama çok önemli 3 puanı haznesine yazdırdı. Dünkü galibiyet aslında 3 puandan da fazlasıydı. Kasımpaşa karşısında hakem engeline takılan Siyah-Beyazlı takım, 90 dakika boyunca gösterdiği performansla şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koydu.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Rachid 'di. Hani son dakikada transfer edilen, 'futbolu unuttu' denilerek transferi eleştirilen Rachid Ghezzal dün sahada futbol şov yaptı. Bu adam futbolcu değil bir sihirbaz....

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Cezayirli yıldız oyunun daha 1. dakikasında öyle bir şut attı ki, top direkten dönerken 'bu şov devam' edecek dedim içimden. Öyle de oldu... Öyle milimetrik paslar attı ki resital tadındaydı.

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Attığı golde yaptığı plase uzun yıllar konuşacak güzellikteydi. Atiba iki golde de nefis asistler yaparken yine yüreğini sahaya koydu. 3-4 gündür 'ı soran dostlarıma 'Aboubakar ve oynamazsa forvette Atiba oynar" oynar demiştim. Bana gülenler de oldu ama işte Atiba, işte nefis iki gol pası...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

bir haftanın ardından yine fabrika ayarlarına döndü. Tosun gibi golcünün takım için ne kadar önemli olduğu görülürken Welinton savunmada kaç top kesti; sayamadım. Oyuna son 20 dakikada giren N'Koudou da kontrataklarda takım için büyük güç.. Beşiktaş tartışmasız şampiyonluğun en önemli favorisi...

Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş - Alanyaspor maçını bu sözlerle değerlendirdi!

'ta tek eleştirebileceğim isim öncelikli görevi markaj yapmak olan N'Sakala'nın sahada abuk subuk işlere dalması... oyunu çirkinleştirmeden oynadı. Efecan ve Caulker'ın eksikliklerini çok aradılar. Hakem Ümit Öztürk başarılı bir maç yönetti. Eyyamsız maç yönetmek bu kadar zor değilmiş değil mi Halil Umut Meler?

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