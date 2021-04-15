Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar transfer için kaynağı bulurken, çifte imzanın yolda olduğu öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a büyük katkılarda bulunan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in önümüzdeki sezon takımda kalıp, kalmayacakları büyük merak konusu olurken, yönetimin bu oyuncularla ilgili bir takım planlar yaptığı belirlendi.
Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin, Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edilmesi halinde, 40 milyon euroyu bulması beklenen UEFA gelirleriyle kiralık olan her iki oyuncuyu kadroda tutmak için gerekli adımları atacağı aktarıldı.
Yönetimin buradaki ilk hedefi Ghezzal olacak. Siyah-beyazlılar, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak bakan yıldız futbolcu için Leicester City'ye resmi teklif yapacak.
İngiliz ekibinin bir yıl sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncuyu makul bir bonservis karşılığında bırakabileceği ifade edildi. Ghezzal'in görüşmeler sırasında ortaya koyacağı tutumun bonservis konusunda belirleyeceği olacağı kaydedildi.
Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada sürekli bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'nın transfer edilmesini istemeleri yönetim kanadında karşılık bulmadı.
Talisca'yı kadroda düşünmeyen siyah-beyazlı idarecilerin, "Talisca'yı bırakıp, Ghezzal'e bakalım. Eğer varsa maddi imkanımız bu önceliği Ghezzal'e vermeliyiz. Burada yeniden eski günlerine döndü. O da istiyorsa bizim transferdeki önceliğimiz elbette Ghezzal olmalı" yorumunu yaptıkları aktarıldı.
Siyah-beyazlılar, Ghezzal'in hemen ardından Rosier için harekete geçecek. Sporting Lizbon ile 2024'e kadar kontratı bulunan Fransız sağ bekin öncelikle 1 yıl daha kiralanması düşünülüyor.
Portekiz ekibi kiralama teklifine olumlu yanıt vermezse Rosier'in bonservisi için teklif sunulacak. Kulüplerin anlaşması halinde başarılı oyuncu bonservisiyle birlikte Beşiktaş'ın olacak.
Siyah-beyazlılar diğer kiralık oyuncular Mensah, Montero ve Cenk Tosun'u da ekonomik koşulların oluşması halinde kadrosunda tutmak istiyor.
Everton'un kolaylık sağlaması durumunda, 6 ay sonra sahalara dönmesi beklenen Cenk'in bonservisinin alınması planlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig