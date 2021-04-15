Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin, Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edilmesi halinde, 40 milyon euroyu bulması beklenen UEFA gelirleriyle kiralık olan her iki oyuncuyu kadroda tutmak için gerekli adımları atacağı aktarıldı.