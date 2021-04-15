15 Nisan 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar transfer için kaynağı bulurken, çifte imzanın yolda olduğu öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Şampiyonluk yarışında 'a büyük katkılarda bulunan Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in önümüzdeki sezon takımda kalıp, kalmayacakları büyük merak konusu olurken, yönetimin bu oyuncularla ilgili bir takım planlar yaptığı belirlendi.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı yönetimin, 'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde edilmesi halinde, 40 milyon euroyu bulması beklenen UEFA gelirleriyle kiralık olan her iki oyuncuyu kadroda tutmak için gerekli adımları atacağı aktarıldı.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Yönetimin buradaki ilk hedefi Ghezzal olacak. Siyah-beyazlılar, kariyerine 'ta devam etmeye sıcak bakan yıldız futbolcu için Leicester City'ye resmi teklif yapacak.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

İngiliz ekibinin bir yıl sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncuyu makul bir bonservis karşılığında bırakabileceği ifade edildi. Ghezzal'in görüşmeler sırasında ortaya koyacağı tutumun bonservis konusunda belirleyeceği olacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada sürekli bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'nın transfer edilmesini istemeleri yönetim kanadında karşılık bulmadı.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Talisca'yı kadroda düşünmeyen siyah-beyazlı idarecilerin, "Talisca'yı bırakıp, Ghezzal'e bakalım. Eğer varsa maddi imkanımız bu önceliği Ghezzal'e vermeliyiz. Burada yeniden eski günlerine döndü. O da istiyorsa bizim transferdeki önceliğimiz elbette Ghezzal olmalı" yorumunu yaptıkları aktarıldı.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Siyah-beyazlılar, Ghezzal'in hemen ardından Rosier için harekete geçecek. Sporting Lizbon ile 2024'e kadar kontratı bulunan Fransız sağ bekin öncelikle 1 yıl daha kiralanması düşünülüyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Portekiz ekibi kiralama teklifine olumlu yanıt vermezse Rosier'in bonservisi için teklif sunulacak. Kulüplerin anlaşması halinde başarılı oyuncu bonservisiyle birlikte 'ın olacak.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Siyah-beyazlılar diğer kiralık oyuncular Mensah, Montero ve Cenk Tosun'u da ekonomik koşulların oluşması halinde kadrosunda tutmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer için kaynak bulundu! Beşiktaş'tan çifte bomba

Everton'un kolaylık sağlaması durumunda, 6 ay sonra sahalara dönmesi beklenen Cenk'in bonservisinin alınması planlanıyor.

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