07 Nisan 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Josef de Souza Beşiktaş-Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ın yıldızı cezalı duruma düştü!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

Son dakika spor haberleri: karşılaşmasının 74. dakikasında sarı kart gören de Souza, hafta sonunda oynanacak olan BB karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

karşılaşmasının 74. dakikasında sarı kart gören de Souza, hafta sonunda oynanacak olan BB karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk eden 'ta cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecek. Bu sezon 10. haftadaki derbisinde, 17. haftadaki mücadelesinde ve 25. haftadaki mücadelesinde sarı kart gören ve sınırda olan Josef, Alanyaspor önünde de sarı kart görerek cezalı duruma düştü.



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