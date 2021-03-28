28 Mart 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!

Ahmet Nur Çebi'den büyük fedakarlık!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta başta olmak üzere çeşitli kurumlara 300 milyon TL ödenmek zorunda kalınması sonrası başkan , duruma el koydu ve 100 milyon TL'lik kefalet daha vererek UEFA'dan gelmesi olası para kesintisi cezasının önüne geçti.

'nün geçmiş dönemlerden kalan transfer, menajerlik ve bir takım ödemeler yüzünden ile çeşitli kurumlardan gelen tebligat ve hacizlere Başkan el koydu. Çebi daha önce, UEFA başta olmak üzere çeşitli kurumlara 300 milyon TL ödenmek zorunda kalınması üzerine şahsi kefaletini ortaya koyurak büyük bir krizi çözmüştü. Geçtiğimiz günlerde de UEFA'nın, anlaşmasına uymadığı ve finansal ihlal yaptığı gerekçesiyle kulübe yaptırım uygulayacağını açıklaması üzerine Çebi bir kez daha elini taşın altına koydu.

O TEHLİKE ORTADAN KALKTI

Hürriyet'in haberine göre Başkan Çebi, cuma günü kişisel kefalet vererek 100 milyon TL'lik ödeme yapılmasını sağladı. Böylece , kupalarına katılması halinde gelirlerinin yüzde 15'ine en koyulması tehlikesini bertaraf etti. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana sürekli ekonomik kaynak arayışlarında bulunduklarını belirten Ahmet Nur Çebi "Beşiktaş Kulübü'nün borçları konusunda yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte savaşıyoruz. Bizler gelip geçiciyiz ama 118 yıllık çınarın yıkılmasına ve zarar görmesine asla izin vermeyiz. Bizler kadar tüm camianın taşın altına elini sokması gerekir" dedi.

Aboubakar için flaş sözler! haberin devamı

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